Eğitimde Kazakistan'la iş birliği protokolü imzalandı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinde gerçekleşen iş birliği protokolüne, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu imza attı.

“Kazakistan bizim ata topraklarımızdır, kardeş ülkemizdir”

Prof. Dr. Hacısalihoğlu protokole ilişkin yapmış olduğu konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Kazakistan bizim ata topraklarımızdır, kardeş ülkemizdir. Onlarla birlikte her türlü iş birliğine hazırız. Türkiye ile Kazakistan'ın içinde yer aldığı ve başını çektiği Türk Devletleri Teşkilatı yeni adıyla büyük bir yolculuğa çıkıyor. Biz de buna bir nebze katkı sunabilirsek büyük mutluluk duyacağız.”

“Her zaman, her konuda Kardeş Ülke Kazakistan'la birlikteyiz ve huzur içinde yükselişinin hep yanında olacağız”

Son günlerde Kazakistan'da yaşanan olaylara ilişkin de bir açıklama yapan Prof. Dr. Hacısalihoğlu “Kazakistan'ın bugünlerde yaşadığı sıkıntıları biliyorum ve yakinen takip ediyorum. Türkiye bu konuda resmi açıklamalarını yaptı. Her zaman, her konuda kardeş ülke Kazakistan'la birlikteyiz ve huzur içinde yükselişinin hep yanında olacağız” dedi.