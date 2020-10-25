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Eğitimde Türkiye markası gururu

Eğitimde Türkiye markası gururu
Eğitimde Türkiye markası gururu

Uğur Okulları, İstanbul Eğitim Zirvesi’nde kapsamında verilen Yılın Eğitimde Başarı Ödülleri’nde Eğitimde Türkiye Markası Ödülü’ne layık görüldü.

 Eğitim dünyasında dönüşümün dinamiklerini ortaya koyan, eğitimin paydaşlarını bir araya getirerek yeni fikir ve düşüncelerin paylaşılmasını sağlayan Artı Eğitim dergisi tarafından gerçekleştirilen İstanbul Eğitim Zirvesi'nde, Uğur Okulları Eğitimde Türkiye Markası Ödülü'ne layık görüldü. Eğitimin Zor'lu Dönüşümü ve Arayışlar: Yeni Paradigma Arayışları, Hibrid Modeller ve Teknolojik Dönüşüm Nasıl Bir Eğitim Modeli'ni Ortaya Çıkaracak? başlığı altında toplanan zirvede, 7. Yılın Eğitimde Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. Eğitimin geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan kurumlara takdim edilen ‘Yılın Eğitiminde Türkiye Markası Ödülü', Uğur Okulları'nın oldu.
 

“Türkiye'nin eğitim gücüyüz”
  Uğur Okulları adına ödülü alan Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, eğitimde marka olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, “Türkiye'nin 51 ilinde, 68'i kampüs 109 okulda kaliteli eğitimi öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Uğur Okulları olarak yarım asrı aşkın deneyim, başarı ve vizyon ile öğrencilerimizi başarılı bir geleceğe hazırlıyoruz. Bu anlamda Türkiye'nin eğitim gücüyüz. Her biri alanında deneyimli akademik kadrosuyla, sunulan çağdaş eğitim ortamı, öğrencilerin sorgulama ve analitik düşünme becerilerini geliştiren STEM eğitimi, Uğur Sınava Hazırlık Merkezi, kodlama eğitimi, yoğunlaştırılmış yabancı dil eğitimi, kişiye özgü çözüm odaklı ve proaktif rehberlik hizmetleriyle ayrıcalıklı bir eğitim kurumu olmayı sürdürüyoruz” diye konuştu.

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