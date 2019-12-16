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Eğitimde yılın markası Girne Amerikan Üniversitesi

Eğitimde yılın markası Girne Amerikan Üniversitesi
Eğitimde yılın markası Girne Amerikan Üniversitesi

Türkiye’nin en iyilerinin ödüllendirildiği “3. Türkiye Altın Marka Ödüllüleri”nde Girne Amerikan Üniversitesi “Yılın Eğitim Markası” ödülüne layık görüldü.

3. Türkiye Altın Marka Ödülleri, Özlem Yıldız ve Şenol İpek'in sunumuyla gerçekleşen renkli bir törenle sahiplerini buldu. 6 ülkeden 500'e yakın konuğun katıldığı gecede Kerem Alışık ve Nazlı Çelik gibi ünlü isimler de boy gösterdi. Türkiye'nin en iyilerinin ödüllendirildiği gecede; Turkcell, İş Bankası, Kanal D, NTV, Star TV gibi markalarla birlikte; Türkiye çapında 206, KKTC çapında ise 22 üniversite arasından Girne Amerikan Üniversitesi(GAÜ) “Yılın Eğitim Markası” ödülüne layık görüldü.

“Onur ve gurur duyuyoruz”

“Yılın Eğitim Markası” seçilen Girne Amerikan Üniversitesi'nin ödülünü Kurucu Rektör Serhat Akpınar aldı. Akpınar, yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Akdeniz'den, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sonsuz sevgilerimi arz ediyorum. Bu ödülü sadece GAÜ Küresel Ailesi olarak değil, KKTC Yükseköğretim, uluslararası yapılanma süreci ve gelişim programı adına alıyorum. GAÜ KKTC'nin ilk üniversitesi. Biz 35. yılımızda bu ödülü almış olmaktan onur ve gurur duyuyoruz.”

 

 

 

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