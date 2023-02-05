Eğitime kar engeli! Birçok ilde okullar tatil edildi | İşte okulların tatil olduğu iller

Diyarbakır'da iki ilçede okullar tatil edildi

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde 2, Dicle ilçesinde ise 1 gün okulların tatil edildiği duyuruldu.

Çüngüş Kaymakamı Tuncay Kaldırım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İlçemizde aralıksız devam edecek olan kar yağışından ötürü öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin can güvenliği düşünülerek tüm resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretim faaliyetlerine pazartesi ve salı günleri 2 gün süre ile ara verilmiştir” dedi.

Dicle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da, “Yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle pazartesi günü, ilçemiz genelindeki resmi ve özel tüm okul ve kurumlarımızda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yaygın eğitim kurumları) eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Muş'ta okullar 2 gün tatil edildi

Muş'ta olumsuz hava şartları nedeniyle okullar 2 gün tatil edildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava şartları ile meteorolojik buzlanma, fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldığı belirtilerek, “5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 06-07 Şubat 2023 Pazartesi ve Salı günü il genelinde eğitim öğretime 2 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir. Her ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden biri kurumlarınca idari izinli sayılacak, kurum amirlerince bu hususta gerekli tedbirler alınacaktır. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 06-07 Şubat 2023 Pazartesi ve Salı günü idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür” denildi.

Bitlis'te okullar tatil edildi

Bitlis'te olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle okullar pazartesi günü için tatil edildi.

Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar sebebiyle Bitlis merkez ve merkeze bağlı köy ve beldelerde, Güroymak ve Hizan ilçelerinde her tür resmi ve özel okullarımızda 6 Şubat Pazartesi günü eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verilmiştir” denildi.

Bingöl'de eğitime 2 gün ara verildi

Bingöl'de devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak il merkezi ve tüm ilçelerimizdeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde 06-07.02.2023 Pazartesi ve Salı günleri eğitim öğretime 2 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel de aynı günlerde idari izinli sayılacaktır” denildi.

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