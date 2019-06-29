Eğlence çıkışı cinayet...45 dakikalık kalp masajına rağmen kurtarılamadı

31 yaşındaki Ramazan Öksüz, dün gece 03.30 civarında Arka Deniz Mevkisi'nde bir bar çıkışı henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple 4 kişi ile kavga etmeye başladı. Aldığı darbelerle yere yığılan Ramazan Öksüz'ün yüzünde ve vücudunda çok sayıda kırık oluştu. Öksüz'ün olay yerinde kalbinin durduğu öğrenildi. Bölgeye polis ve ambulans ekipleri geldi. Yaklaşık 45 dakika kalp masajı yapılan Öksüz, tüm çabalara rağmen hayata tutunamadı. Hastaneye kaldırılan Öksüz'ün kavga sonucu iç kanama geçirerek son nefesini verdiği belirlendi. Olayı duyan adalılar hastaneye akın ettiler. Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin de sabaha kadar hastanede bekledi. Yaşanan olay sonrası adada gergin bir ortamın olduğu bildirildi. Ramazan Öksüz'ün cesedi Bursa'daki Adli Tıp'a gönderilirken, kavgaya karışan 4 kişi ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Cenk İşver - Selahattin Murathan Yıldırım - Utku Yaşar Cüce

