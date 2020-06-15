Eğlence mekanına ‘korona virüs' baskını

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler, Şirinevler Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi 5.Sokak'ta bulunan bir mekanın geceleri pavyon olarak kullanıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, adrese düzenlediği baskında mekanda bulunanlara sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası uygularken, mekan sahibi H.K ve iki yabancı uyruklu kadın çalışanı salgın döneminde ruhsatsız eğlence mekanı işlettikleri gerekçesiyle gözaltına aldı. Polis ekipleri pavyonda bulunan alkollere el koyarken Bahçelievler Zabıta Müdürlüğü ekipleri eğlence mekanını mühürledi.

Muhammet Emin Arslan