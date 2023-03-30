Eğlence mekanında cinayet işlemişti, 27 yıl hapis cezası aldı

İzmit'teki eğlence mekanında 3 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen olayda, bazı şahıslar ile işletme sahibinin ortaklarından Birol Kibar arasında tartışma yaşanmış, tartışmanın silahlı çatışmaya dönmesiyle Birol Kibar, Zekeriya Ş., Bahadır Y. ve Ferit F.B. yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Birol Kibar hayatını kaybetmiş, olaya karışan Muharrem Ş., Zekeriya Ş., Bahadır Y., Ferit F.B. ve Yusuf C. isimli şüpheliler ise gözaltına alındı. Ferit F.B. ve Yusuf C. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Muharrem Ş., Zekeriya Ş. ve Bahadır Y. de tutuklanmıştı.

"Öleceğimi zannettim, panik ve heyecanla ateş ettim"

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların yargılanmalarına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, tutuklu sanık Zekeriya Ş. ve diğer celselerde tahliye edilen Muharrem Ş. ile Bahadır Y. katıldı. Savunma için söz hakkı verilen Zekeriya Ş., "Olay anında kendimi ve yanımdakileri korumak amacıyla hareket ettim. O anda yapmam gerekenin bu olduğunu düşündüm. Öleceğimi zannettim, panik ve heyecanla ateş ettim. Öldürme kastım yoktu. Böyle bir şey olmasını istemezdim. Tahliye ve beraatimi istiyorum" diye konuştu.

"Vurulduğum için Zekeriya istemeden de olsa silah kullanmak zorunda kaldı"

Savunma yapan tutuksuz sanık Bahadır Y., "Bana küfür edildiği için Ferit'e kafa attım. Attığım kafadan ve vurulmam sebebiyle Zekeriya istemeden de olsa silah kullanmak zorunda kaldı. Beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

27 yıl hapis cezası aldı

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Zekeriya Ş.'nin Birol Kibar'a karşı işlemiş olduğu "Haksız tahrik altında kasten adam öldürme" suçundan 18 yıl hapis, Ferit F.B.'ye karşı işlemiş olduğu "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıl hapis cezası verdi. Bahadır Y.'nin Ferit F.B.'ye karşı işlemiş olduğu "Basit yaralama" suçundan 2 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, Muharrem Ş.'nin ise "Kasten öldürme" ve "Öldürmeye teşebbüs" suçundan beraatine karar verildi.

Fehime Kartal



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