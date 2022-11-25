Eğlence mekânındaki çıkan kavga sokağa taştı: 4 yaralı, 5 gözaltı

Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta bulunan bir eğlence mekanında dün akşam saatlerinde iki grup arasında kavga çıktı. Büyüyen kavga mekanın dışına taşarak sokakta devam etti. Tarafların acımasızca tekmeler ve yumruklar ile birbirine saldırdığı kavga ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince sona erdi. Tarafların güçlükle sakinleştirildiği olayda 4 kişi darp edilerek yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili emniyet mensupları tarafından başlatılan çalışmalar sonucu yakalanan 5 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Ali Furkan Çetiner

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