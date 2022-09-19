Eğlence mekânındaki kavga kanlı bitti: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Olay, Seyitgazi İlçesi'nde bulunan bir eğlence mekânında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezinde bulunan bir eğlence mekânında Ümit Zeybek (46), Kenan Çetintaş (40) ve Çetin K. (47) ile Tevfik A. ve Ergun K. arasında tartışma çıktı. Nedeni henüz öğrenilemeyen tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Ümit Zeybek, Kenan Çetintaş ve Çetin K. bıçaklanarak ağır yaralandı.

Yaralılardan Ümit Zeybek ile Kenan Çetintaş, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı Çetin K.'nın ise kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan şüpheliler Tevfik A. ile Ergun K., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda cinayette kullanılan bıçak ile birlikte Beylikova İlçesi'nde yakalandı.

Hayatını kaybeden Kenan Çetintaş'ın cenazesinin bugün öğle namazı sonrası Seyitgazi'nin Sancar Mahallesi mezarlığına, Ümit Zeybek'in cenazesinin ise bugün ikindi namazı ardından Alpu'nun Bozan yolu mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Ali Furkan Çetiner

