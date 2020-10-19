Eğlence mekanındaki kavgada ne maske ne mesafe!

Olay, gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoranda çalışan bir kadını bir müşterinin masasına davet etmesiyle ortalık savaş alanına döndü. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine ikili, sandalye, şişe ve yumruklarla birbirini darp etti. Diğer müşterilerin de araya girmesiyle kavgada ortalık savaş alanına döndü.

Kavgada sosyal mesafe ve maske kuralı hiçe sayıldı

Restorandaki kavgada sosyal mesafe ve maske kuralı hiçe sayılırken, ihbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisler alkollü mekandaki kavgayı büyümeden önlerken, taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

Polis ekipleri, kavga edip maske ve mesafe kuralına uymayan 8 kişiye 7 bin 200 lira para cezası kesti. Kavga sırasında eğlence mekanında hasar oluşurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Gökay Başdan- Binali Battal Aktürk