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Eğlence mekanındaki kavgada ne maske ne mesafe!

Eğlence mekanındaki kavgada ne maske ne mesafe!
Eğlence mekanındaki kavgada ne maske ne mesafe!

Bursa’da eğlence mekanında çıkan tartışmada sandalye, şişe ve yumruklar havada uçuştu. Sosyal mesafe ve maske kuralı hiçe sayıldı. Polis ekipleri kavgayı ayırırken, olaylara karışıp maske ve mesafe kurallarına uymayanlara 7 bin 200 lira ceza kesildi.

Eğlence mekanındaki kavgada ne maske ne mesafe! - Tıkla İzle

Olay, gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoranda çalışan bir kadını bir müşterinin masasına davet etmesiyle ortalık savaş alanına döndü. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine ikili, sandalye, şişe ve yumruklarla birbirini darp etti. Diğer müşterilerin de araya girmesiyle kavgada ortalık savaş alanına döndü.

Kavgada sosyal mesafe ve maske kuralı hiçe sayıldı
Restorandaki kavgada sosyal mesafe ve maske kuralı hiçe sayılırken, ihbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisler alkollü mekandaki kavgayı büyümeden önlerken, taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

Polis ekipleri, kavga edip maske ve mesafe kuralına uymayan 8 kişiye 7 bin 200 lira para cezası kesti. Kavga sırasında eğlence mekanında hasar oluşurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Gökay Başdan- Binali Battal Aktürk

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