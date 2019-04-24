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Eğlence merkezinde silahlı kavga: 2 ölü, 4 yaralı

Eğlence merkezinde silahlı kavga: 2 ölü, 4 yaralı
Eğlence merkezinde silahlı kavga: 2 ölü, 4 yaralı

Niğde’de eğlence merkezinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, sabaha karşı merkez Hıdırlık mevkiinde bulunan eğlence merkezinde meydana geldi. Müşteri S.D. bilinmeyen bir nedenle eğlence merkezi çalışanlarıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle S.D. yanında bulunan tabanca ile ateş etmeye başladı. Kurşunların isabet ettiği Ömer Yıldırım (40), Serdar Altın (41), Yasin Can (19), Murat Duyar (41), Fatih Vezir (36) ve Fatih Akpınar (23) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 

Yaralılardan Serdar Altın ve Ömer Yıldırım tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan Fatih Vezir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. S.D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.  

Yasin Esen

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