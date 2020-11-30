Eğlenerek öğrenme deneyimi

Günümüzün çocukları teknolojiye doğdu. Ebeveynlerin dileği ise; çocuklarının güvenli ve eğlenceli dijital içeriklere ulaşabilmesi ve teknolojik okuryazarlığını erken yaşta kazandırabilmek. KidZania, çocuklu ailelerin evde basit malzemelerle yapabileceği eğlenceli aktiviteler hazırladı. 6-14 yaş arası çocukların erişimine açık olan eğlenceli, faydalı, bilgi veren, teknoloji temelli ve deneyim odaklı aktivitelere Türkiye'nin her yerinden bilgisayar, telefon veya tabletle ulaşmak mümkün.

Dünya çapında 20 ülkede ve 27 şehirde faaliyet gösteren KidZania, her hafta özenle hazırladığı ajandada; sanattan geri dönüşüme, bilimden şefler atölyesine kadar yenilenen içerikler yer alıyor. Çocuklar aileleriyle birlikte güvenli şekilde bu içeriklere ulaşabiliyor, deneyimleyebiliyor. Küçük motor gelişimi, neden-sonuç ilişkisi, konsantrasyon, sorumluluk, sabır ve sorun çözme becerilerini pekiştiriyorlar.

Aile aktivitesi, Şirin Hanım Köftesi ile dolu dolu bir program

Söz konusu platformun gelecek içerik programında dikkat çeken aktivitelerden biri Şefler Atölyesi ile Şirin Hanım Köftesi olacak. Çocuklar ebeveynleri ile şirin köfte yapımında tabaklarını, baş rolde köftenin olduğu birbirinden leziz yiyeceklerle süslüyor. Program, ayrıca kartondan gitar yapımı, El Sanatları Atölyesi ile pet şişeden kalemlik, tişört boyama ve kartondan labirent yapımını içeriyor. Çocuklar, bu deneyimler aracılığıyla ebeveynleriyle birlikte aktivite yapıyor ve eğlenerek öğreniyor. Takım çalışmasını, analitik düşünmeyi deneyimliyor. Dijital'in önceki içeriklerine platformdan erişilebiliyor.