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Eğlenmeye götürdüler, darp edip gasp ettikten sonra bagaja koydular

Eğlenmeye götürdüler, darp edip gasp ettikten sonra bagaja koydular
Eğlenmeye götürdüler, darp edip gasp ettikten sonra bagaja koydular

Adana’da darp edilip 10 bin TL’sinin gasp edildiği öne sürülen şahıs kaçırılırken yunus polislerinin yaptığı uygulamada bagajdan çıktı. Şahsı kaçırdığı öne sürülen 2 şüpheli ise tutuklandı.

Eğlenmeye götürdüler, darp edip gasp ettikten sonra bagaja koydular - Tıkla İzle

Olay, 27 Aralık akşamı Karataş ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali A. (19), babasının arkadaşı Selahattin K.'yi (49) telefonla arayıp, “Güzel kız arkadaşlarımız var. Hep birlikte dışarı çıkıp, bir şeyler içelim” dedi. Teklifi kabul eden Selahattin K., otomobiliyle Ali A. (19), arkadaşı Tayfun B. (19) ile yanlarındaki 2 kızı alarak deniz kenarına gitti. Bir süre içki içen Selahattin K. ile kızlardan E.C. (15) yakınlaştı. Bunun üzerine iki şüpheli, Selahattin K.'yi darp etmeye başladı. Şüpheliler, zorla cep telefonu aldıkları Selahattin K.'nin banka hesabından, kendi hesaplarına 10 bin TL aktardı. Şüpheliler, kaçmaya başlayan Selahattin K.'yi yakalayıp, zorla otomobilin bagajına kilitledikten sonra araçla bölgeden ayrıldı. Merkez Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi'nde devriye görevindeki motorize yunus ekipleri, şüphelilerin kullandığı otomobili durdurdu. Otomobilde arama yapan ekipler, bagajı açtıklarında Selahattin K. ile karşılaştı. Selahattin K.'nin darp edildiğini gören ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

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