EGM, deprem sonrası provokatif paylaşımlar için harekete geçti: 13 hesap tespit edildi

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğünde depremden dolayı Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, sosyal medya platformlar üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşların adres ve lokasyon bilgilerinin tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kurulduğu bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve deprem çevre illerimizde de hissedilmiştir. Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşlarımızın adres ve lokasyon bilgileri ivedilikle tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kurulmaktadır.

Ayrıca, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depreme ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik oluşturmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 13 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, ilgili birimlere gönderilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kemal Diri

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