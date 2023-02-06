EGM, deprem sonrası provokatif paylaşımlar için harekete geçti: 63 hesap tespit edildi

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Siber Suçlarla Mücadele tarafından yapılan çalışmada; 06.02.2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş/Pazarcık ilçesi olan7.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik oluşturmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 63 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderilmiştir” ifadelerini kullandı.

Musa Enes Aksakal





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