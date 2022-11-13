İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

EGM: 'İstanbul'daki patlamaya ilişkin provokatif içerikli paylaşımlarda bulunan 25 hesap tespit edildi'

EGM: 'İstanbul'daki patlamaya ilişkin provokatif içerikli paylaşımlarda bulunan 25 hesap tespit edildi'
EGM: 'İstanbul'daki patlamaya ilişkin provokatif içerikli paylaşımlarda bulunan 25 hesap tespit edildi'

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), İstanbul Beyoğlu’nda meydana gelen patlamaya yönelik sosyal medya hesaplarından provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 25 hesap yöneticisinin tespitinin yapıldığını ve ilgili makamlara gönderildiğini açıkladı.

 

EGM tarafından yapılan açıklamada, “Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. Bu kapsamda 13.11.2022 tarihinde İstanbul/Beyoğlu'nda meydana gelen 'Patlama' olayına yönelik sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız arasında korku ve panik oluşturmak amacı barındıran, vatandaşlarımızı kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 25 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, ilgili makamlara gönderilmiştir” denildi.

Hidayet Türkyılmaz
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.