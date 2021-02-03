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EGM'den gözaltına alınan Şeyma Altundal'ın iddialarını yalanlayan video

EGM'den gözaltına alınan Şeyma Altundal'ın iddialarını yalanlayan video
EGM'den gözaltına alınan Şeyma Altundal'ın iddialarını yalanlayan video

Emniyet Genel Müdürlüğü, Boğaziçi Üniversitesi kampüsündeki protestolarda gözaltına alınan Şeyma Altundal’ın gözaltı esnasında yerlerde sürüklendiği, başörtüsünün açıldığı ve başörtüsünü yeniden takmasına izin verilmediği şeklindeki iddialarını yalanlayan bir video yayınladı.

EGM'den gözaltına alınan Şeyma Altundal’ın iddialarını yalanlayan video - Tıkla İzle

Emniyet Genel Müdürlüğü, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu'ya karşı yapılan gösteriler sırasında gözaltına alınan Şeyma Altundal'ın iddialarını resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı videolu paylaşımla yalanladı. Yapılan paylaşımda, “Gözaltına alınan öğrencilerden Şeyma Altundal gözaltı yapılırken yerlerde sürüklendiğini, başörtüsünün açıldığını, başörtüsünü yeniden takmasına izin verilmediğini. Suçun her türlüsüyle mücadele eden Türk polisi, yalanın her türlüsüyle de mücadele ediyor. Mücadeleye devam” denildi.

Paylaşılan videoda Şeyma Altundal'ın darp görmediği görüldü.

Mustafa Cenik
 

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