EGM'den, 'Ramazan Bayramı Öncesinde Özel Güvenliklere Yönelik Denetim'lerle ilgili açıklama

EGM'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle her yıl olduğu gibi vatandaşlarımızın bayramı huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi amacıyla halkımızın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri, havalimanları, raylı ulaşım sistemleri metro/tramvay/teleferik, iskele/liman ve otogarlarda özel güvenlik personeline yönelik denetimler yapılıyor. Denetim faaliyetlerinde; kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılması, hukuki ihlal ve usulsüzlüklerin ortadan kaldırılması, haksız rekabetin önlenmesi ve amaca uygun çözümler getirilmesi ile rehberlikçi anlayışa dayalı bir denetim sistemi uygulanmaktadır. Denetim ve eğitim faaliyetleri ile güvenlik sistem ve cihazlarının aktif olarak kullanılması, özel güvenlik görevlilerinin yetki, görev ve sorumlulukları açısından farkındalık oluşturulması ve sunulan güvenlik hizmet kalitesinin en üst düzeye çıkarılması planlanıyor. 17 Nisan 2023 tarihinde başlayan denetimler; İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Düzce, Eskişehir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Tekirdağ ve Trabzon illerinde, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığımız kadrosunda görevli Polis Başmüfettişleri tarafından 294 noktada gerçekleştiriliyor. Diğer illerdeki denetimler ise İl Emniyet Müdürlükleri Özel Güvenlik Şube Müdürlükleri tarafından yapılıyor. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Berkay Hasan Karayakas



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