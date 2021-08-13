EGM'den telefonlara iletilen dolandırıcılık bilgilendirilmesine itibar edilmesi için hatırlatma

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, iletişim yoluyla dolandırıcılık suçu ile etkin mücadele kapsamında, vatandaşların bilinçlendirilmesi suretiyle suçun farkındalığının artırılması ve yaşanabilecek mağduriyetlerin engellenmesi amacıyla suç önleme faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.

Söz konusu faaliyetler çerçvvesinde Türkiye'deki tüm sabit ve GSM hat abonelerine, “İçişleri Bakanlığı önemle duyurur; sizi polis, asker veya savcıyım diyerek arayıp, hesap ya da kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçti gibi sözlerle sizden para veya banka hesap bilgilerinizi isteyen dolandırıcılara itibar etmeyiniz” içerikli ses kaydı dış arama yöntemiyle gönderildiği ayrıca aynı metnin SMS olarak gönderildiği kaydedildi.

EGM tarafından yapılan açıklamada, ses kaydı dış arama yöntemi ve SMS olarak gönderilen mesajlara rağmen, Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra birimlerini telefonla arayan vatandaşların, konu ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün böyle bir çalışma olmadığını düşünerek şikayette bulundukları ve görevlilerce yapılan açıklamalara rağmen tereddüt yaşadıklarının görüldüğü ifade edildi. Bazı vatandaşların ise internet ve sosyal paylaşım sitelerinde, yapılan aramaların dolandırıcılık amaçlı olduğu yönünde yorum yapıldığının tespit edildiği kaydedildi.

Vatandaşların kullandığı GSM ve Sabit telefon hatlarına iletilen sesli aramaların ve SMS'lerin İletişim Yoluyla Dolandırıcılık suçu kapsamında vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla yapılan bir faaliyet olduğunu aksi yönde yapılan beyan ve açıklamalara itibar etmemeleri hususu hatırlatıldı.

Mustafa Cenik