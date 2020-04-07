EGO otobüslerinde "Sosyal Mesafeni Koru" farkındalığı

Büyükşehir Belediyesi Başkent'te korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında birçok tedbiri hayata geçirmeyi sürdürüyor. Başkentlileri bilinçlendirmek amacıyla uyarıcı nitelikte önlemler alan Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal mesafenin korunması için de çalışma yürütüyor. AŞTİ, belediye hizmet binaları, marketler, asansörler ve toplu taşıma araçlarına “Mesafeni koru” içerikli yer yapıştırmaları uygulayan Büyükşehir Belediyesi şimdi de EGO otobüslerinin koltuklarına “Sağlığın için mesafeni koru, koltuğu boş bırak” çıkartmaları yerleştirdi.

EGO Genel Müdürlüğü, “Sağlığın için mesafeni koru, koltuğu boş bırak” yazılı çıkartmalar hazırlayarak, otobüslerin koltuklarına yapıştırdı. EGO Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı Merkez Atölye Müdürü Emin Gökhan İlhan, toplum sağlığını korumanın öncelikleri olduğuna dikkat çekerek, “Toplu taşıma araçlarında sosyal mesafenin uygulanabilmesi adına, halkımızda duyarlılık oluşturabilmek için bin 470 EGO otobüsümüzde bu uygulamayı gerçekleştiriyoruz” dedi.

Cevdet Fırat Aydoğmuş