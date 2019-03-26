İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

EGO otobüsü yayaya çarptı

EGO otobüsü yayaya çarptı
EGO otobüsü yayaya çarptı

Ankara'da EGO otobüsünün çarptığı ağır yaralandı.

EGO otobüsü yayaya çarptı - Tıkla İzle

Kaza, öğlen saatlerinde Atatürk Bulvarı Sıhhiye mevkiinde gerçekleşti. Örnek Mahallesi-Kızılay hattında çalışan M.A. kontrolündeki 06 BE 7981 plakalı EGO otobüsü, aniden önüne fırlayan bir kişiye çarptı. Kaza sonucu 50 yaşlarındaki kimliği belirlenemeyen yaya ağır yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.
Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak, hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.  

Mevlüt Hasgül - Yağmur Yıldız - Fatih Erdoğan

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.