Egzozdan çıkan siyah dumanla görünmez oldular

Olay, 03 Aralık günü akşam saatlerinde meydana geldi. Kent merkezinde park halindeki bir kamyonetin çalışmasıyla egzozundan çıkan siyah duman hem havaya kirletti, hem de aracın arkasında bulunan 3 kadını dumana boğdu. Görüntüler bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Park halindeyken harekete geçtiği görülen kamyonetten çıkan siyah dumanlar kamyonetin arkasında bulunan 3 kadına zor anlar yaşattı. Dumandan etkilenen kadınlar oradan uzaklaştığı sırada ismi belirlenemeyen araç sürücüsü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Muhammed Enes Yapalıkan

