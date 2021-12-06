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Egzozdan çıkan siyah dumanla görünmez oldular

Egzozdan çıkan siyah dumanla görünmez oldular
Egzozdan çıkan siyah dumanla görünmez oldular

Isparta'da park halindeki bir kamyonetin egzozundan çıkan siyah duman arkasında bulunan 3 kadını etkiledi. Olay anı bir güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Egzozdan çıkan siyah dumanla görünmez oldular - Tıkla İzle

 Olay, 03 Aralık günü akşam saatlerinde meydana geldi. Kent merkezinde park halindeki bir kamyonetin çalışmasıyla egzozundan çıkan siyah duman hem havaya kirletti, hem de aracın arkasında bulunan 3 kadını dumana boğdu. Görüntüler bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Park halindeyken harekete geçtiği görülen kamyonetten çıkan siyah dumanlar kamyonetin arkasında bulunan 3 kadına zor anlar yaşattı. Dumandan etkilenen kadınlar oradan uzaklaştığı sırada ismi belirlenemeyen araç sürücüsü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Muhammed Enes Yapalıkan
 

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