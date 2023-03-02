Ehliyet sınavında 'kopya' düzeneğiyle yakalandı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu sınavlarının yapıldığı E-Sınav Merkezi'nde ehliyet sınavına giren bir kişinin durumundan şüphelenen gözetmenler durumu polise bildirdi. Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu kişinin kulağında ve kıyafetlerinin altında kopya çekmek için özel hazırlanmış düzenek bulunduğunu tespit etti. Gözaltına alınan aday, Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Recep Çirik

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.