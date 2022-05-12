İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ehliyet sınavında maskeli kopya taktiği

Ehliyet sınavında maskeli kopya taktiği
Ehliyet sınavında maskeli kopya taktiği

Esenyurt’ta maskenin içerisine hazırladığı düzenekle ehliyet sınavında kopya çekmek isteyen şahıs, polise yakalandı.

Ehliyet sınavında maskeli kopya taktiği - Tıkla İzle

Olay, 24 Nisan günü Esenyurt Turgut Özal Mahallesi'ndeki Ali Kul Meslek Lisesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, okulda ehliyet sınavına giren Y.Ç., maskenin içerisine düzenek kurarak kopya çekmek istedi. Maskenin içerisinde kurduğu kopya düzeneğiyle okula giriş yapan Y.Ç., polis ekibinin dikkatini çekti. Binaya giriş yapan Y.Ç., sınava gireceği sınıfa girerek saati beklemeye başladı. Polis ekipleri de Y.Ç.'nin peşinden sınıfa gelerek maskesini aramak istedi. Maskeyi alarak içine bakan polis ekipleri, kopya düzeneğini fark etti. Düzeneği ortaya çıkartan polis Y.Ç.'ye resmi belgede sahtecilik suçundan işlem uyguladı.

Erdal Can İçelli

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.