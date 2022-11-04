Ehliyet sınavlarında usulsüzlük yapan şebeke, paranın bir kısmını terör örgütü PKK'ya aktarmış

Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, “resmi belgede sahtecilik”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “rüşvet” suçlarına ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatılmış, SRC sorularını gayrimeşru olarak temin edip usulsüzlük yapan ve “joker” diye tabir edilen kişileri başkalarının yerine sınava sokarak maddi menfaat sağlayan 138 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirilmişti. İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen operasyonda 138 şüpheli gözaltına alınmıştı. Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği SRC sorularını gayrimeşru olarak temin edip usulsüzlük yaptıkları ve “joker” diye tabir edilen kişileri başkalarının yerine sınava sokarak maddi menfaat sağladıkları tespit edilen şüpheliler ile ilgili çarpıcı ayrıntılara ulaşıldı.

Elde ettikleri gelirlerin büyük kısmı ile terör örgütünün finanse edildiği tespit edildi

Buna göre, soruşturmayı derinleştiren emniyet ekipleri, yapılan araştırmalarda, şebeke üyelerinin suçtan elde ettikleri gelirleri İstanbul, Antalya ve Muğla'da gece hayatı ve lüks yaşamda harcadıkları saptandı. Ayrıca şüphelilerden bazılarının Diyarbakır'da bölücü terör örgütü PKK/YPG sempatizanı oldukları ve bu suçtan elde ettikleri gelirlerin büyük kısmı ile terör örgütünün finanse edildiği tespit edildi.

Aralarında görme ve fiziksel engeli olan şahısların da bulunduğu bin 500 aday sınav geçirmiş

Aralarında MEB ve SRC-ehliyet kursu personelinin de olduğu zanlıların ayrıca yurt dışından getirttiği özel ses ve görüntü cihazlarını kullanarak ehliyet sınavlarına adayların yerine girdikleri ve bu şebeke ile ortak hareket eden kuruma bağlı memurlar üzerinden temin ettikleri SRC sınavı sorularını 25 bin lira karşılığında sattıkları anlaşıldı. Polisiye soruşturmaya yansıyan delillere göre, son 1 yıl içinde aralarında görme ve fiziksel engeli olan şahısların da bulunduğu bin 500 adayın bu yöntemle sınavı geçtiği tespit edildi.

Şebekeyle ortak çalışan bazı MEB çalışanının 1 milyon lira gelir elde ettiği ortaya çıktı

Operasyon sonrasında soruşturmayı derinleştiren polis, ehliyet alacak adayların bazılarının diplomalarının olmadığını ve okuma yazma bilmediğini ortaya çıkardı. Söz konusu suç çerçevesinde sadece şebekeye bağlı hareket eden MEB çalışanlarının 1 milyon lira gelir elde ettikleri anlaşıldı. Aralarında MEB çalışanlarının da olduğu 138 şüphelinin Mali Suçlarla Mücadele Şubesindeki sorgusu devam ediyor.

Sadık Kahraman

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