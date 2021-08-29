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Ehliyetine el konulan alkollü sürücü 3 çocuk annesini hayattan kopardı

Ehliyetine el konulan alkollü sürücü 3 çocuk annesini hayattan kopardı
Ehliyetine el konulan alkollü sürücü 3 çocuk annesini hayattan kopardı

Antalya’da daha önce ehliyetine el konulan alkollü sürücünün kullandığı araç, çalıştığı seraya gitmek için yol kenarında yürüyen 3 çocuk annesine çarptı. Kazada anne yaşamını yitirirken, sürücü gözaltına alındı.

Ehliyetine el konulan alkollü sürücü 3 çocuk annesini hayattan kopardı - Tıkla İzle

Kaza, dün akşam 18.15 sıralarında Aksu ilçesi Kurşunlu Şelalesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.İ. (40) idaresindeki 01 L 5688 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil, o sırada yolun karşısında yaya olarak seraya çalışmaya giden Resmiye Engel'a (34) çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle Resmiye Engel olay yerinde yaşamını yitirirken, takla atıp hurdaya dönen araçtaki sürücü M.İ. de yaralandı. Kaza sonrası sürücü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Alkollü olduğu iddia edilen sürücünün daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi. 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Resmiye Engel'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından eşi İsmail Engel ve yakınları tarafından morgdan alındı.

Cenaze alınacağı sırada acılı eşin oldukça üzgün olduğu gözlendi. Sürücü M.İ.'nin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Suat Metin - Hilal Kara - Ahmet Serdar Eser
 

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