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Ehliyetsiz alkollü genç, polisin dur ihtarına uymadı, dayak yedi |O polisler görevden uzaklaştırıldı

Ehliyetsiz alkollü genç, polisin dur ihtarına uymadı, dayak yedi |O polisler görevden uzaklaştırıldı
Ehliyetsiz alkollü genç, polisin dur ihtarına uymadı, dayak yedi |O polisler görevden uzaklaştırıldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde trafik polislerinin bir gence uyguladığı şiddet vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Ehliyetsiz alkollü genç, polisin dur ihtarına uymadı, dayak yedi - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, olay, geçtiğimiz hafta Erbaa'da yaşandı. İddiaya göre, ehliyetsiz ve alkollü olarak trafiğe çıkan 22 yaşındaki O.A. isimli genç, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. O.A., peşine polis araçlarıyla düşen polisler tarafından ilçe merkezinde bulunan Sanayi Sitesinin üst tarafında yakalandı. Aracından dışarı çıkartılan O.A., polis memurları tarafından kafası tekmelenerek darp edildi. Bu durumu gören çevredeki vatandaşlar yaşananları cep telefonlarıyla kaydetti.

Konuyla ilgili Tokat Valiliğinin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "Erbaa'da polislerin orantısız güç kullandıklarına dair gizli olarak çekilen bir videonun yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Vatandaş hakkında yapılan bir suç isnadı ile ilgili yapılan yakalama işlemi sırasında Erbaa ilçemizde görevli polislerin orantısız güç kullandıkları değerlendirildiğinden haklarında görevden uzaklaştırma işlemi yapılmıştır. Ayrıca gerekli yasal soruşturma da başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Dursun Ekrem Er - Nurhan İçmez
 

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