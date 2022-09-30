Ehliyetsiz, alkollü ve uyanık sürücüden şok eden sözler!

Olay, Dere Mahallesi 653. sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece kentte huzur ve güven uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi, Trafik ve Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ve mahalle çarşı bekçileri durumundan şüphelendikleri 68 MA 1016 plakalı Tofaş marka otomobili durdurdu.

Alkolmetre uzatılan sürücü üflüyormuş gibi yaparken, “Nefesini topla biraz uzun üfle” diyen polis memuruna, “Ağabey, sabaha kadar durayım, ondan sonra toplayım tamam mı?” diyerek alkol testi yaptırmamak istedi. Daha sonra alkolmetreye üfleyen sürücü 1.62 promil alkollü çıktı. Kendisine ceza yazılacağını duyan sürücü bu kez aracını arayan bekçilere, “Yazıklar olsun” diyerek tepki gösterdi. Kendini görüntüleyen basın mensuplarının “Neden alkollü araç kullanıyorsunuz?” sorusuna ise “Düğünden geliyorum” dedi.

Yasin Can



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