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Ehliyetsiz kadın sürücü ortalığı birbirine kattı

Ehliyetsiz kadın sürücü ortalığı birbirine kattı
Ehliyetsiz kadın sürücü ortalığı birbirine kattı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, ehliyetsiz sürücü polisin kovalamaca sonucu kısa sürede yakalandı.

Olay, Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AAP plakalı bir otomobilin sürücüsünün ehliyeti olmadığı yönünde ihbar alan polis ekipleri harekete geçerek aracı durdurmaya çalıştı. Dur ihtarına uymayan kadın sürücü polisten kaçmaya başladı. Sürücünün kaçabileceği her nokta tutularak kıskaç altına alındı. Otomobil Kuşadası Sanayi Sitesi arka taraflarında rdevriye ekipler tarafından durduruldu. Sürücünün yapılan GBT sorgulamasında M.L. isimli bir kadın olduğu ve ehliyetinin olmadığı ayrıca 2 dosyadan arandığı ortaya çıktı. Kadın sürücü polis ekiplerince gözaltına alınırken otomobil çekici vasıtasıyla otoparka çektirildi.

Ekrem Keser

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