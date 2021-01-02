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Ehliyetsiz sürücü benzin istasyonunda faciaya yol açıyordu

Ehliyetsiz sürücü benzin istasyonunda faciaya yol açıyordu
Ehliyetsiz sürücü benzin istasyonunda faciaya yol açıyordu

Arnavutköy’de aracına benzin aldığı esnada hala dolum yapıldığını fark etmeyen ehliyetsiz sürücü benzinlik personelini yaraladı. Ağır yaralanan personel şans eseri orda bulunan 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, kazaya sebep olan ehliyetsiz sürücü ile arkadaşı gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy'ün girişinde bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarıda olan ve ekmek almaya çıktıklarını iddia eden Ömer Ç. ve Cuma B. araçlarını benzin almak için istasyona yanaştırdı. Benzin dolumu esnasında istasyonun marketine giden sürücü Ömer C., markete gittiği esnada sürücü koltuğunun yanında oturan arkadaşı Cuma B. aracı çalıştırıp hareket ettirdi. Aracın çalıştığını gören benzinlik çalışanı Furkan Körpe, araca hala dolum yapıldığını fark etti ve aracı durdurmak için olay yerine doğru koştu. Benzinlik çalışanı Körpe'nin araca yaklaştığı anda kopan hortum ve basınç, çalışanın ağır yaralanmasına neden oldu.

112 acil sağlık ekipleri şans eseri oradaydı

Olayın yaşandığı dakikalarda şans eseri benzinlikte bulunan 112 acil sağlık ekipleri benzinlik çalışanı Körpe'nin yardımına koştu. Olay yerinde ilk müdahalesi 112 acil sağlık ekiplerince yapılan Körpe, Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri, Cuma B. ve Ömer Ç.'yi gözaltına aldı.

Batuhan Toprak
 

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