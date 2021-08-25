Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı!

Kaza, 20 Ağustos Cuma günü saat 07:00 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, işe gitmek için kaldırımda yürüyen Nuran Karacan'a direksiyon hakimiyetini kaybeden Barış E.'nin (18) kullandığı araç arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kadının yolda sürüklendiğini gören sürücü olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler ilk müdahalenin ardından Karacan'ı hastaneye kaldırdılar. Polis ekipleri kazaya karışan şahısı yakalamak için çalışma başlattı.

Ehliyetsiz sürücü kısa sürede yakalandı

Polis ekipleri olaya karışıp kaçan şahısı yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler plaka üzerinden araç sahibine ulaştı. Araç sahibi verdiği ifadesinde kaza günü aracı Barış E'nin kullandığını ifade etti. Barış E. kısa sürede yakalanarak karakola götürüldü. Kadının hayati tehlikesi devam ettiği öğrenilirken, kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Erdal Can İçelli - Hakan Polat

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