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Ehliyetsiz sürücü kırmızı ışıkta geçerek kazaya neden oldu, olay yerinden kaçtı

Ehliyetsiz sürücü kırmızı ışıkta geçerek kazaya neden oldu, olay yerinden kaçtı
Ehliyetsiz sürücü kırmızı ışıkta geçerek kazaya neden oldu, olay yerinden kaçtı

Karabük'te, ehliyeti olmayan sürücü, kırmızı ışıkta geçip kazaya neden olarak, olay yerinden kaçtı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Ehliyetsiz sürücü kırmızı ışıkta geçerek kazaya neden oldu, olay yerinden kaçtı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Alper Y. (36) 78 DA 588 plakalı otomobiliyle Karabük'ten Safranbolu istikametine giderken, o sırada Sanayi Kavşağında kırmızı ışık ihlali yaparak Yeşil Mahalle istikametine giden İ.Ç. yönetimindeki 78 AAL 549 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verirken, İ.Ç. ise kaza sonrası olay yerinden kaçtı.

Kazada sürücüsü kaçan otomobilde bulunan Yeliz D. (36), diğer otomobildeki Behiye Y. (36) ve Miraç Y. (6) yaralanırken, yaralılar ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaza sonrası olay yerinden kaçan 78 AAL 549 plakalı otomobil sürücüsü İ.Ç.'yi yakalayarak, ehliyetsiz araç kullanmak, kırmızı ışık ihlali ve kaza yerini terkten işlem yaptı.

Ersin Turan

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