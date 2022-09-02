Ehliyetsiz sürücü uygulamadan kaçarken kaza yaptı: 2 yaralı

Edirne'de polis ekiplerinin asayiş ve trafik uygulaması yaptığını gören ehliyetsiz motosiklet sürücüsü Burak E.İ. polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp ters yönde kaçmaya başladı. Motosiklet sürücüsü uygulama noktasından 50 metre ilerde karşıdan gelen otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan arkadaşı Halil K. K. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Yapılan incelemelerin ardından motosiklet ve otomobil çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan yol, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mehmet Basmacı - Şener Urfa

