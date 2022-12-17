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Ehliyetsiz sürücünün çarptığı araç gazinoya girdi: 5 yaralı

Ehliyetsiz sürücünün çarptığı araç gazinoya girdi: 5 yaralı
Ehliyetsiz sürücünün çarptığı araç gazinoya girdi: 5 yaralı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde ehliyetsiz bir sürücünün seyir halindeyken çarptığı araç gazinoya girdi. Meydana gelen trafik kazasında yaralanan 5 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Ehliyetsiz sürücünün çarptığı araç gazinoya girdi: 5 yaralı - Tıkla İzle

Kaza dün saat 23.00'de meydana geldi Edinilen bilgiye göre, ehliyetsiz olduğu öğrenilen Y.K. (19) idaresindeki 38 AG 641 plakalı otomobil, seyir halindeyken R.K. idaresindeki 35 AKY 238 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, caddede bulunan gazinonun girişine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücüler Y.K. ve R.K. ile birlikte yaralanan toplam 5 kişi, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ali İhsan Çiftçi
 

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