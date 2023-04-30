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Ehliyetsiz traktör sürücüsü polisten kaçamadı

Ehliyetsiz traktör sürücüsü polisten kaçamadı
Ehliyetsiz traktör sürücüsü polisten kaçamadı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde polis ekipleri, şüphelendikleri bir traktörü durdurmak istedi. Traktörle kaçan traktör kısa sürede yakalandı. Ehliyetsiz, sigortası ve muayenesinin olmadığı için kaçtığını ifade eden sürücüye toplam 9 bin 476 TL ceza kesildi.

Olay, sabah saat 08.15 sıralarında Hayrabolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphelendiği 22 DZ 598 plakalı traktörü durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaçınca polis ekipleri takip etti. Polis, aynı güzergahta traktörü durdurdu. Ehliyetsiz olduğu için kaçtığı anlaşılan sürücüye, 'ehliyetsiz araç kullanmak, sigortasız ve muayenesiz araç kullanmak suçlarından 9 bin 477 TL idari para cezası uygulandı. Traktör trafikten men edilerek otoparka çektirildi.

Berkant Şükrü Doğan Uludağ

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