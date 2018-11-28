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Ehliyetsiz yakalanan kadın öğretmenden ilginç tepki

Ehliyetsiz yakalanan kadın öğretmenden ilginç tepki
Ehliyetsiz yakalanan kadın öğretmenden ilginç tepki

İstanbul Fatih’te aracını ehliyetsiz kullanan bir kadın öğretmen, Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin uygulamasına takıldı. Aracı trafikten men edilen kadın sinir krizi geçirdi.

Ehliyetsiz yakalanan kadın öğretmenden ilginç tepki - Tıkla İzle

Olay, 1 Kasım Perşembe günü İstanbul Fatih Balat Sahili'nde yaşandı. Öğretmen olduğu iddia edilen kadın sürücü, Trafik Denetleme ve Şube müdürlüğüne ekiplerin uygulamasına takıldı. Uygulamada, öğretmen olduğu iddia edilen kadının aracını ehliyetsiz kullandığı belirlendi. Ekiplerce yapılan işlemlerin ardından aracın trafikten men edileceğini ve cezai yaptırım uygulanacağını öğrenen kadın, sinir krizi geçirdi. Öğretmen olduğu iddia edilen kadının verdiği tepki çevredeki vatandaşlar ve polis ekiplerince şaşkınlıkla izlendi. 

Sinir krizi geçiren kadını önce polis ekipleri ardından da çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. Öğretmen olduğu iddia edilen kadının bu görüntüsü saniye saniye kaydedildi. 

Doğan Can Cesur - Yunus Emre Şeker

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