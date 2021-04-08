Eker I Run için kayıtlar açıldı

8. Eker I Run, geçmiş yıllardan farklı olarak sadece organizasyon dönemiyle sınırlı kalmayan dinamik, dopdolu bir programla sporseverlerle buluşacak. Etkinlik 23 Nisan Çocuk Koşusu ile başlayacak etkinlik takvimi kapsamında; Anneler Günü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Dünya Koşu Günü, Babalar Günü, Dünya Kalp Günü, Dünya Engelliler Günü gibi önemli günlerde takipçilere sürpriz projeler, içerikler sunulacak.

Hibrit bir formatta düzenlenecek

2020 yılında pandemi nedeniyle sanal koşu olarak düzenlenen Eker I Run, 2021'de hibrit bir formatta; hem fiziksel hem de sanal koşu olarak yapılacak. Kayıt süreci başlayan organizasyon kapsamında 42K Maratonu; 15K, 5K ve 2K yarışlarının yanı sıra Minik Adımlar Koşusu ve Paten Yarışı da gerçekleştirilecek. Adım Adım ile birlikte hayata geçirilen Yardımseverlik Koşusu da bir kez daha STK'ların toplumsal değer oluşturan projeleri için kaynak sağlayacak.

Katılımcılar kendilerine uygun parkuru seçebilecek

Koşuda katılımcılar kendi seviyelerine uygun yarışlardan birini seçebilecek. İlk kez 2019 yılında şirketin 42. kuruluş yılını simgeleyerek koşulan 42K Maratonu, bu yıl da elit koşuculara ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin ilk beş maratonundan biri olmasının yanı sıra ilk ve tek yokuş aşağı yol maratonu da olan bu koşuda sporculara Uludağ bölgesinin doğal güzellikleri de eşlik edecek.

Uludağ oteller bölgesinde yaklaşık 1.800 metre rakımda start alacak olan yarış, Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Eker Meydan'da sona erecek. Bu önemli yarışın zaman limiti ise 7 saat olacak. Eker Meydan'da başlayıp aynı noktada sona erecek 15K, 5K ve 2K yarışları ise bir kez daha binlerce koşucunun sorunsuz bir yarış deneyimiyle buluşmasını sağlayacak. Ayrıca organizasyonun festival alanı da Eker Meydan'da kurulu olacak.

Minik Adımlar Koşusu'nda çocuklar doğru koşu teknikleri ile tanışacak

6-12 yaş aralığındaki çocukların katılabileceği Minik Adımlar Koşusu ise pek çok çocuğun doğru koşu teknikleri ve sporla tanışmasını sağlayacak. 500 metrelik parkura katılacak minik koşuculara çeşitli hediyeler de verilecek.

Her yaştan patencinin katılabileceği Paten Yarışı'nda ise parkur uzunluğu 10 km olacak ve sporcular 4 sıra tekerlekli patenlerle (inline skate) yarışacak. İlk kez 2019 yılında gerçekleşen Paten Yarışı, 2021 yılında da renkli görüntülerin ortaya çıkmasını sağlayacak.

Yardımseverlik Koşusu

Yardımseverlik Koşusu da bir kez daha Eker I Run'ın parçası olacak. Yardımseverlik Koşusu'na katılacak koşucuların ve bağışçıların desteği ile birlikte yine saygın STK'ların projeleri için kaynak oluşturulacak.

2019 yılında 441 bin 197 TL bağış toplanmasını sağlayan Yardımseverlik Koşusu, bu anlamda bağış rekoruna imza atılmasını sağlamış, 2020 yılında ise ilk kez sanal ortamda gerçekleşmesine rağmen Yardımseverlik Koşusu'nda 1.665 bağışçı ile birlikte toplam 184 bin 163 TL kaynak toplanmıştı.