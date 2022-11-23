Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı Motorlu kara Taşıtları İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Ekim ayında 102 bin 403 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 42,8'ini otomobil, yüzde 30,7'sini motosiklet, yüzde 16,0'ını kamyonet, yüzde 6,7'sini traktör, yüzde 2,9'unu kamyon, yüzde 0,4'ünü otobüs, yüzde 0,4'ünü minibüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 15,2, kamyonette yüzde 14,1, özel amaçlı taşıtta yüzde 11,0, otomobilde yüzde 10,0, otobüste yüzde 5,6, traktörde yüzde 3,5 artarken motosiklette yüzde 15,9 ve kamyonda yüzde 14,1 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,5 arttı

Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette yüzde 61,3, otobüste yüzde 28,3, kamyonette yüzde 24,0, kamyonda yüzde 16,0, traktörde yüzde 14,5, otomobilde yüzde 0,6 artarken özel amaçlı taşıtlarda yüzde 25,7 ve minibüste yüzde 7,8 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 26 milyon 229 bin 1 oldu

Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,0'ını otomobil, yüzde 16,1'ini kamyonet, yüzde 15,5'ini motosiklet, yüzde 7,9'unu traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ekim ayında 762 bin 921 adet taşıtın devri yapıldı

Ekim ayında devri yapılan taşıtların yüzde 65,6'sını otomobil, yüzde 16,8'ini kamyonet, yüzde 8,1'ini motosiklet, yüzde 4,2'sini traktör, yüzde 2,6'sını kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ekim ayında 43 bin 819 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Ekim döneminde 1 milyon 9 bin 902 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 1,1 artarak 1 milyon 9 bin 902 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 13,3 azalarak 29 bin 559 adet oldu. Böylece Ocak-Ekim döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 980 bin 343 adet artış gerçekleşti.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.