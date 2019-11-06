Ekim ayında 267,3 milyon dolar mücevher ihracatı gerçekleşti

Mücevher İhracatçıları Birliği, 2019 yılı Ekim ayı mücevher ihracatı rakamlarını açıkladı. Buna göre Ekim ayında 267 milyon 293 bin 310 dolar mücevher ihracatı gerçekleştiren Mücevher İhracatçıları Birliği, 2019 yılının 10 ayında toplam 3 milyar 488 milyon dolar ihracata imza atmış oldu.

“Sahip Olduğumuz Güç ve Azimle Hedeflerimize Ulaşacağız”

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, mücevher ihracatındaki 10 aylık tabloyu değerlendirerek şunları dile getirdi:

“Mücevher ihracatında bu yılki hedefimizin yaklaşık 3,5 milyar dolarını 10 ayda yakaladık. Ulaştığımız bu miktar, gelecek 1 yıl için belirlediğimiz 6 milyar dolar ihracat hedefine doğru emin adımlarla ilerlediğimizin göstergesidir. Birlik olarak mücevher ihracatını artırabilmek amacıyla hedef pazarları belirleyerek stratejik adımlarla hareket ediyoruz. Sene başından bu yana potansiyel pazarları yerinde ziyaret edip oralardaki alıcılarla üyelerimizi bir araya getiriyoruz. Bu vizyonla gerçekleştirdiğimiz roadshowlar, ticari heyet gezileri ve katıldığımız fuarlar, 10 aylık tabloyu ortaya çıkardı. Sektör olarak ihracatta iyi bir performansa sahibiz, bu güç ve azimle hedeflerimize ulaşacağız.”

En Çok İhracat İngiltere'ye Gerçekleşti

Mücevher İhracatçıları Birliği, ülke grubu bazında en çok ihracatı 113 milyon 989 bin 170 dolarla Avrupa Birliği'ne gerçekleştirdi. Ülke bazında bakıldığında Ekim ayında en çok ihracat 48 milyon 436 bin 944 dolarla İngiltere'ye gerçekleştirilirken mücevher ihracatında ilk 5 ülke şöyle;

• İngiltere : 48.436.944 $

• ABD : 25.322.700 $

• BAE : 23.696.569 $

• Hong Kong : 18.580.655 $

• Libya : 15.085.112 $

En Çok İhraç Edilen Ürün Altından Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası

Ekim ayındaki ihracat, 160 milyon 630 bin 785 dolarla Altından Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası grubunda gerçekleşti. Ürün grubu bazında ilk üç şöyle oluştu;

• Altından Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası : 160.630.785 $

• İşlenmemiş veya Yarı İşlenmiş Altın : 54.191.494 $

• Pırlantalı Altından Mücevherci Eşyası ve Aksamı : 23.585.697 $