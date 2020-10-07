Ekim ayında temmuz sıcağını gören denize akın etti

Gemlik sahillerinde geçtiğimiz yıllarda rastlanmayan manzaralar ortayı çıktı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi vatandaşları bunalttı. Ekim ayında sıcaktan bunalan vatandaşlar denize akın etti. Hava sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü Bursa sahillerinde vatandaşlar denizleri doldurdu.

Bu mevsimde bu sıcakları görmediklerini ifade eden vatandaşlar, “Ekim ayında böyle sıcak havaya alışık değiliz. Biz de bu sıcak havada serinlemek için denize giriyoruz. Bu mevsimde deniz keyfi yapmak her zaman nasip olmuyor. Bu yılın son deniz keyfini yapıyoruz” dedi.

Burak Türker