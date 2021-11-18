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Ekinci ailesi üyelerinin cenazeleri Eskişehir'de defnedildi

Ekinci ailesi üyelerinin cenazeleri Eskişehir'de defnedildi
Ekinci ailesi üyelerinin cenazeleri Eskişehir'de defnedildi

İstanbul Küçükçekmece’de siyanür içerek intihar eden gençle, silahla öldürdüğü anne ve babası Eskişehir’de toprağa verildi.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Halkalı Merkez Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Çağrı Ekinci (20), annesi Sakine Ekinci (43) ve babası Yusuf Ekinci'yi (45) evlerinin mutfağında silahla ateş ederek öldürdükten sonra siyanür içerek intihar etti.

Adli Tıp incelemesinin ardından aile üyelerinin naaşları defnedilmek üzere memleketleri Eskişehir'e getirildi. Eskişehir Asri Mezarlığı'nda ikindi namazına müteakiben Yusuf Çağrı ile anne ve babasının naaşları defnedildi. Cenazeye ailenin akrabaları ve yakınları katıldı.

Aydın Sarıoğlu

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