Ekipler, adada mahsur kalan ve ölmek üzere olan yılkı atlarını kurtarmak için seferber oldu

Tekneyle sahile taşınan atlar, bir ahırda veteriner kontrolünden geçirildikten sonra kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çemişgezek ilçesi Kıraçlar köyü Ehme mevkiinde Keban Baraj Gölünün ortasında bulunan Karatepe adasında 4 Yılkı atının mahsur kaldığını gören balıkçılar, Çemişgezek kaymakamlığına haber verdi.

Çemişgezek Kaymakamı Önder Koç'un talimatı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Balıkçı tekneleri ile adaya çıkan ekipler, günlerce kar altında kalan açlıktan ve soğuktan ölmek üzere olan atları önce besledi, ardından kurtarmak için harekete geçti.

Jandarma başta olmak üzere herkesin büyük emek verdiği çalışma sonrasında atlar, teknelere yüklenerek kıyıya çıkartıldı. Kurtarılan atlar köyde bir ahıra yerleştirildi ve veteriner hekim kontrollerinden geçirildi. Koruma altına alınan atların kışı ahırda geçireceği bildirildi.

Veteriner Hekim Aziz Ramazan Güleç, “4 atımızı ıssız adadan kurtardık. Yoğun bir kar yağışımız vardı. Atlarımızın durumu şuan için iyi. Sadece bir atımızın yarası var. Ama genel olarak durumları iyi” dedi.

Durumdan bilgilerinin olmasının hemen ardından atları imkanlar dahilinde kurtarmak için seferber olduklarını aktaran Çemişgezek Kaymakamı Önder Koç, "Bize gelen bilgi üzerine adada mahsur kalan 4 atın kurtarılması için ekiplerimizi seferber ettik. Çok şükür 4 atı imkanlarımız dahilinde adadan alarak bir ahıra yerleştirdik. Sağlık durumlarını bir süre veteriner hekimlerimiz takip edecek. Atların kurtarılması için bütün riskleri göze alarak, bütün imkanları kullanarak atları kurtaran jandarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile vatandaşlarımıza teşekkür ederim” diye konuştu

Sezai Akın

