Ekipler şüphelendikleri aracı takip etti, uyuşturucu madde ele geçirdi

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliğine bağlı park ekipleri, Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Anayurt Caddesi üzerinde bir araçtan şüphelendi. Aracı takibe alan ekipler, durdurdu. Araçtaki şahsın üzerinde arama yapan ekipler, 20 gram sentetik uyuşturucu madde geçirdi.
Gözaltına alınan şahıs narkotik ekiplerine teslim edilirken, operasyon anıda kameraya kaydedildi.
Ali Göç
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