Ekipler yaralı domuz için seferber oldu

Örenli Mahallesi Pirin mevkiinde plakası tespit edilemeyen bir tır, yol kenarındaki domuza çarptı. Tırın çarpması sonucu arka ayaklarından ve belinden yaralanan domuz acı içerisinde yol kenarında bulunan Abuzer Ekici'ye ait meyve bahçesine girdi. Tır sürücüsü yoluna devam ederken durumu fark eden vatandaşlar bahçe sahibine ve itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine itfaiye, Adıyaman Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri ile veteriner hekim geldi. Domuzun yardım etmek isteyen ekiplere saldırgan tavırlar sergilemesi üzerine domuza uyuşturucu iğne yapıldı. Yaralı domuz halat yardımı ile bahçeniin dışına çekilerek burada bulunan Adıyaman Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğüne ait kamyonetin kasasına konuldu. Dikkatli bir şekilde kamyonete bindirilen domuz daha sonra tedavi edilmek üzere kliniğe götürüldü.

Cihan Kizir

