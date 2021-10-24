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Ekiplerden kaçan otomobilde el bombası çıktı

Ekiplerden kaçan otomobilde el bombası çıktı
Ekiplerden kaçan otomobilde el bombası çıktı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde gece yaya ekiplerinden kaçmaya çalışan bir otomobilde el bombası çıktı.

Ekiplerden kaçan otomobilde el bombası çıktı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şeker Mahallesi Gazali Caddesi üzerinde gece yaya devriyeleri durumundan şüphelendikleri 3 kişiyi sorgulamak istedi.

Ekiplerin ‘dur' ihtarına uymayan 3 şahıs, 34 CCN 817 plakalı otomobil ile kaçmaya çalışırken bir iş yerinin önünde duran araçlara çarparak kaza yaptı. Kazanın ardından aranan otomobilde el bombası, 1 adet tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, sürücü M.T. ve yanında bulunan K.T. ile S.A. da gözaltına alınarak, işlemlerinin yapılması için karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eren Kan

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