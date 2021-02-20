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Ekipleri alarma geçiren vatandaş, evinde uyurken bulundu

Ekipleri alarma geçiren vatandaş, evinde uyurken bulundu
Ekipleri alarma geçiren vatandaş, evinde uyurken bulundu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yakınlarının 2 gündür haber alamadığı vatandaş, ekipleri harekete geçirdi. Ekiplerin dakikalarca evinin kapısını çaldığı vatandaş, uyurken bulundu.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi İmaret Yokuşu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan apartmanın 2. katındaki evde yalnız yaşayan 61 yaşındaki Hasan Hüseyin Aksoy isimli vatandaştan 2 gündür haber alamayan yakınları, durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aksoy'un yakınları olay yerine gelen ekiplere, Hasan Hüseyin Aksoy'un cep telefonunun evde çaldığını, ancak telefonu açmadığını söyledi. Daha sonra ekipler, dakikalarca Aksoy'un evinin kapısını çaldı.

Ekipler tarafından uyurken bulundu

Aksoy kapıyı açmayınca itfaiye ve polis ekipleri, merdiven yardımı ile evin balkonundan içeri girdi. Eve giren ekipler Aksoy'u uyurken buldu. Ekipler tarafından uyandırılan Aksoy, uyuya kaldığını söyledi. Herhangi bir sağlık probleminin olmadığı öğrenilen Aksoy'un, iyi olduğunu söylemesi sonrasında ekipler normale döndü.

Murat Kanber - Mehmet Emir Kösemen

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