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Ekiplerin gece gündüz çalışmaları havadan dron ile görüntülendi

Ekiplerin gece gündüz çalışmaları havadan dron ile görüntülendi
Ekiplerin gece gündüz çalışmaları havadan dron ile görüntülendi

Kahramanmaraş’ta depremde yıkılan binalarda ekiplerin arama kurtarma çalışmaları havadan dron ile görüntülendi.

Ekiplerin gece gündüz çalışmaları havadan dron ile görüntülendi - Tıkla İzle

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşlar ekiplerin yoğun çalışmalarıyla çıkarılmaya çalışılıyor. Ekiplerin gece gündüz demeden çalışmaları dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde şehrin birçok noktasında ekiplerin çalışma yaptığı görüldü.

Emre Baba - Volkan Kayalar - Caner Sönmez - İsmail Coşkun

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