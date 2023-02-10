Ekiplerin gece gündüz çalışmaları havadan dron ile görüntülendi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşlar ekiplerin yoğun çalışmalarıyla çıkarılmaya çalışılıyor. Ekiplerin gece gündüz demeden çalışmaları dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde şehrin birçok noktasında ekiplerin çalışma yaptığı görüldü.

Emre Baba - Volkan Kayalar - Caner Sönmez - İsmail Coşkun

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