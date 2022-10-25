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Ekmeğini acıdan çıkartıyor

Ekmeğini acıdan çıkartıyor
Ekmeğini acıdan çıkartıyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaklaşık 200 yıldır üretilen acısıyla ünlü kırmızıbiber, kurutulduktan sonra Türkiye'nin çeşitli illerine gönderiliyor.

Ekmeğini acıdan çıkartıyor - Tıkla İzle

Muğla'nın Menteşe ilçesi kapalı Pazar yerinde askılarda bulunan kırmızı biberler geçmişten gelen bir gelenek olmasının yanında yaz aylarında kurutularak kış aylarında tüketiliyor.

Menteşe kapalı Pazar yerinde askılarda satışı yapılan kurutulmuş ürünleri satan Sevgi Boz, ”Bizler biberleri kurutmak için önce almamız gerekiyor. Bizim için üreten üreticimiz var. Menteşe ilçesi kırsal Yenice Mahallesinden üreticimiz kendisi ekiyor. Komple tarlayı alıyorum ben. Üreticimiz toplayıp getiriyor biz burada diziyoruz ve işliyoruz. İşledikten sonra kurutup kışın kuru olarak satmaya devam ediyoruz. Biberlerimiz Türkiye'nin her yerine gidiyor. Yurtdışına da gidiyor" dedi.

Aykut Kurt

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