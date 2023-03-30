Ekmek arası Karagözle Hacivat

Tokat'ta Gazi Osman Paşa Bulvarındaki lokantasının üst katında dede mesleği olan köftecilik alt katında ise kendi mesleği olan oyunculuğu bir arada buluşturan Tiyatro Sanatçısı Kemal Atangür, 36 kişilik Münir Özkul Oda Tiyatrosu'nda Cuma akşamları Hacivat-Karagöz gölge oyununu perdeye yansıtıyor. "Ekmek arası tiyatro" sloganıyla her hafta sanatseverlerle buluşan Atangür, haftada bir gün Karagöz-Hacivat oyunu bir gece de tiyatro oyunu sergiliyor.

1998 yılından bugüne kadar Karagöz-Hacivat oyununu sergilediğini ifade eden Atangür, ”Her cuma mutlaka gösterilerimiz oluyor. Tokat'ta Hacivat-Karagöz oyununu seven bir kesim var. Lokantacılık baba mesleğimiz hatta dedemizden gelen bir meslek, ben babamdan devir aldıktan sonra kendi mesleğim ile birleştirdim ve bu şekilde devam ettim. Adına ise "Ekmek arası tiyatro" sloganı ile mottomuzu oluşturduk” diye konuştu.

Yunus Çiftci

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