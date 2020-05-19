İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ekmek dağıtan fırıncılara kurşun yağdıran şahıs teslim oldu

Ekmek dağıtan fırıncılara kurşun yağdıran şahıs teslim oldu
Ekmek dağıtan fırıncılara kurşun yağdıran şahıs teslim oldu

Maltepe'de ekmek dağıtan iki fırıncıya silahlı saldırı düzenleyerek yaraladıktan sonra kaçan şahıs polise teslim oldu.


Edinilen bilgiye göre silahlı saldırı Bağlarbaşı, Santral Sokak'ta saat 19.30 sıralarında meydana gelmişti. Sokak içerisinde ekmek dağıtımı yapan fırıncı K. B. ve U. B. İle bir şahıs tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şüpheli şahıs, fırıncılara 5 el ateş ederek K. B. ve U. B.'yi yaraladı. Şüpheli olay yerinde kaçarken mahalle sakinleri polise haber vermişti.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevre hastanelere götürüldü. Öte yandan zanlı şahıs silahlı saldırının ardından bir müddet sonra Maltepe Cumhuriyet Polis Merkezine suç aleti silah ile birlikte teslim olurken, olay yerinde yapılan incelemelerde ise 5 adet boş mermi kovanına rastlandığı açıklandı.

Cüneyt Sevindik

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.